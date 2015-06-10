محلب يبحث مع نظيره الرواندى سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رئيس وزراء رواندا، على هامش مشاركته فى أعمال قمة التكتلات الأفريقية الثلاثة فى شرم الشيخ.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس الوزراء استهل اللقاء بتوجيه تحياته إلى رئيس رواندا الذى يعد صديقًا لمصر، مشيرًا إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين، وهو الأمر الذى انعكس على ما تقوم به الشركات المصرية، وعلى رأسها شركة المقاولون العرب من دور مهم فى النهوض بالعديد من القطاعات الخدمية والإنتاجية فى رواندا.

من جانبه، توجه رئيس وزراء رواندا بالشكر للحكومة المصرية على حسن تنظيم هذه القمة الاقتصادية المهمة، كما أعرب عن تقديره للتعاون الثنائى والعلاقات الطيبة الممتدة بين البلدين، مؤكدًا أن بلاده تسعى لدفع سبل التعاون فى مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم الفنى والمهنى.

وأكد رئيس الوزراء الرواندى أن بلاده تقدر تمامًا الدعم الذى تقدمه لها مصر، وبخاصة فى مجال العلاقات الدبلوماسية الثنائية حيث دعمت مصر رواندا لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن، كما طلب رئيس وزراء رواندا زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ورواندا، وأعرب عن تطلع بلاده لاستقبال المزيد من الطلاب الروانديين للدراسة بالأزهر الشريف، فضلا عن تطلعهم لاستقبال المزيد من الأطباء والفنيين المصريين للعمل فى قطاع الخدمات الصحية.

كما أعرب رئيس الوزراء الرواندى عن تطلعهم لقدوم مستثمرين مصريين للاستثمار فى مجال السياحة، وبخاصة بما لدى مصر من خبرات كبيرة فى قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به، مؤكدًا أن بلاده توفر العديد من التسهيلات والضمانات اللازمة لهم.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى أن "وحدة أفريقيا" التى تم إنشاؤها فى مجلس الوزراء، بهدف تنمية العلاقات بين الدول الأفريقية، وأن الدولة المصرية تؤمن بأهمية العلاقات مع القارة الأفريقية وبخاصة فى ظل عودة مصر إلى أداء دورها المهم فى أفريقيا، كما أكد أنه سيتم وضع مقترحات التعاون الثنائى مع رواندا على جدول أعمال اجتماع وحدة أفريقيا المقبل.