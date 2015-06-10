"بحوث الإسكان والبناء" يتوصل لنوع جديد من الطوب عازل للحرارة بنسبة 50%

أكد الدكتور خالد يسرى، نائب رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن المركز توصل لنوع جديد من الطوب عازل للحرارة بنسبة تصل لـ50%، بحيث يتم استخدامه فى المناطق شديدة الحرارة مثل توشكى وأسوان وبعض محاظات الصعيد.

وأكد أن هذا النوع من الطوب يعمل على تقليل درجة الحرارة داخل المنازل بنسبة كبيرة فإذا كانت درجة الحرارة خارج المنزل 50 درجة تكون درجة الحرارة داخله 29 درجة.

وأضاف الدكتور خالد يسرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل نموذج فى مدينة توشكى وأثبت نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الطوب يعمل على ترشيد استخدام الطاقة بدرجة كبيرة، لافتًا الى أن الطوب به نظام معين للتبريد.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة الجهات المختلفة بالدولة وعلى رأسها وزارة الإسكان لاستخدام الطوب الجديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة وخاصة مجتمعات وجه قبلى والمناطق الصحراوية.

وأوضح أن هناك تعاونًا بحثيًا بين المركز وجامعة ألاباما بأمريكا وذلك لتفعيل دور المركز وإعداد كودات جديدة والمساهمة فى العمارة الخضراء والاشتراك فى المشاريع القومية.