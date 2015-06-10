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القضاء الإدارى يوقف عمومية التمريض غير العادية المقررة غدًا

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القضاء الإدارى يوقف عمومية التمريض غير العادية المقررة غدًا القضاء الإدارى يوقف عمومية التمريض غير العادية المقررة غدًا
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار خالد طلعت والمستشار سمير عبد المقصود، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار ورامى الخراط، فى الدعوى المقامة من كوثر محمود محمود بوقف انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة التمريض المقررة غدًا لسحب الثقة من النقيب ومجلس الإدارة وذلك لعدم اتباع الطرق القانونية فى انعقادها.

يذكر أن كوثر أقامت الدعوى رقم 56816 لسنة 69 ق، ضد وزير الصحة ووزير الداخلية وطالبت فيها بصفة مستعجلة بوقف انعقاد الجمعية العمومية غير العادية فى ظل عدم اتباع الطرق القانونية لانعقادها وفى الموضوع بوقف اجتماع هيئة التمريض المعلن بجريدة الأهرام يوم 27 مايو الماضى.

وذكرت الدعوى أن فئة من أعضاء هيئة التمريض أعلنت عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من النقيب ومجلس الإدارة يوم الخميس 11 يونيو الجارى، وأنها لم تعلن من الجهات المختصة بعقد الاجتماع أو أخذ رأى النقابة، التى لم تتبع الإجراءات المطلوبة قانونًا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية من حيث إعداد الكشوف وتقديم سبب انعقادها غير العادى.
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