“معاريف”: تركيا تضغط على حماس بعدم المساس بأمن إسرائيل

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية النقاب اليوم، الأربعاء، عن أن الحكومة التركية نقلت رسائل عديدة إلى صالح العارورى، عضو المكتب السياسى لحركة حماس، الموجود فى إسطنبول تطالبه بعدم المساس بأمن إسرائيل، على حد قولها.

وأضافت الصحيفة أن الرسالة التى نقلتها أجهزة الأمن التركية تضمنت وجوب التخفيض من النشاط الذى تمارسه الحركة من الأراضى التركية ضد إسرائيل خشية تلقى انتقادات أمريكية بمساهمة تركيا فى الإرهاب.

ويقيم العارورى الذى يشغل منصب قائد منطقة الضفة الغربية لحركة حماس فى تركيا، بعد أن أبعدته إسرائيل من منطقة رام الله قبل 5 سنوات، وإلى جانب العارورى يوجد فى تركيا عناصر أخرى تابعة لحماس.

وكان جهاز الأمن الإسرائيلى قد أشار فى السابق إلى أن حماس تجرى تدريبات عسكرية لعناصرها فى تركيا، وأن الأخيرة تغض النظر عن هذه النشاطات الخطيرة.