الحكومة اليمنية تدين الإعتداءات على المنشآت الصحية بتعز

أدانت الحكومة اليمنية ما تتعرض له المنشآت الصحية بمحافظة تعز في جنوب غرب اليمن، من قصف وتدمير بطريقة همجية متوحشة من قبل مليشيا المخلوع صالح والحوثي وتسببت بخروج البعض منها عن جاهزيتها الصحية وأصبحت عاجزة عن تقديم خدماتها الطبية.

وأوضح بيان للحكومة اليمنية - بثته وكالة الأنباء السعودية - أن سكان محافظة تعز لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الصحية والعلاج المناسب في المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة بسبب قصف مليشيات الحوثي وصالح على المستشفيات واستيلائها على المساعدات الطبية القادمة من دول الجوار.

وحملت الحكومة مليشيات الحوثي وصالح مسؤولية ما يتعرض له أبناء محافظة تعز من قتل وترويع وتردي في الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة والأمراض الفيروسية القاتلة وحرمان المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية الأزمة

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