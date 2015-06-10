أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكومة اليمنية تدين الإعتداءات على المنشآت الصحية بتعز

Google+ Print
الحكومة اليمنية تدين الإعتداءات على المنشآت الصحية بتعز الحكومة اليمنية تدين الإعتداءات على المنشآت الصحية بتعز
أدانت اليمنية ما تتعرض له المنشآت الصحية بمحافظة تعز في جنوب غرب اليمن، من قصف وتدمير بطريقة همجية متوحشة من قبل مليشيا المخلوع صالح والحوثي وتسببت بخروج البعض منها عن جاهزيتها الصحية وأصبحت عاجزة عن تقديم خدماتها الطبية.

وأوضح بيان للحكومة اليمنية - بثته وكالة الأنباء - أن سكان محافظة تعز لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الصحية والعلاج المناسب في المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة بسبب قصف مليشيات الحوثي وصالح على المستشفيات واستيلائها على المساعدات الطبية القادمة من دول الجوار.

وحملت الحكومة مليشيات الحوثي وصالح مسؤولية ما يتعرض له أبناء محافظة تعز من قتل وترويع وتردي في الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة والأمراض الفيروسية القاتلة وحرمان المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية الأزمة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس