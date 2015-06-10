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فرنسا: الكويت ترغب فى شراء 24 هليكوبتر عسكرية من طراز "كاراكال"

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فرنسا: الكويت ترغب فى شراء 24 هليكوبتر عسكرية من طراز "كاراكال" فرنسا: الكويت ترغب فى شراء 24 هليكوبتر عسكرية من طراز "كاراكال"
قالت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء، إن دولة الكويت ترغب فى شراء 24 طائرة هليكوبتر عسكرية من الطراز "كاراكال" من صنع شركة إيرباص وإن العقد سيوقع قريبًا.

والعقد هو الأحدث الذى يتم الاتفاق عليه بين باريس ودولة خليجية عربية ويأتى بعد أسابيع من إنجاز شركة داسو لاتفاق لبيع 24 مقاتلة "رافال" لقطر.

وقال مكتب الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند عقب محادثة هاتفية بينه وبين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "فى إطار الشراكة الدفاعية بين فرنسا والكويت .. عبر الأمير عن الرغبة فى تزويد القوات الجوية لبلاده بأربع وعشرين هليكوبتر من الطراز كاراكال. سيتم توقيع العقد قريبا."
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