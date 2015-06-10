أوباما يقرر زيادة المستشارين العسكريين للعراق

ققرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الأربعاء، زيادة عدد المستشارين العسكريين وإرسال 450 جندياً إضافية إلى العراق .

وجاءت تلك خطوة زيادة عدد المستشارين العسكريين بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإرسال مستشرين عسكرين الي ”معسكر التقدم” غربي محافظة الأنبار.

وبحسب ما صرحت قناة سكاي نيوزعربية، فقد أشار البيت الأبيض إلى أن الجنود الإضافيين الذين سيتم إرسالهم العراق ستكون مهمتهم “التدريب”.

وقال البيت الأبيض إن أوباما أمر أيضاً “بالتعجيل بتسليم العتاد والمواد الضرورية “إلى القوات العراقية، ومنها قوات البشمركة الكردية ومقاتلي العشائر الذين يعملون تحت القيادة العراقية.

والجدير بالذكر أن بريطانيا قد قررت أيضا في وقت سابق زيادة المستشاريين العسكريين للعراق . في إطار الجهود المبذولة لمساعدة الجيش العراقي للتصدي لتنظيم داعش .