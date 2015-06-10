السفير المصري في فيينا يلتقي مع عدد من أعضاء نادي “القلم النمساوي”

التقى السفير المصري لدى النمسا خالد شمعة في مقر السفارة بعدد من أعضاء نادي القلم النمساوي من الأدباء والمفكرين النمساويين، وعلى رأسهم رئيس نادي القلم النمساوي، وذلك في إطار جهود السفارة المصرية في فيينا على صعيد التواصل المستمرمع كافة أطياف المجتمع النمساوي وتعزيز التعاون ما بين مصر والنمسا في مختلف المجالات.

تم خلال هذه المقابلة التأكيد على أهمية هذه الفرصة لإجراء حوار يسهم في تعزيز الروابط الثقافية والأدبية بين الجانبين المصري والنمساوي. والتطرق إلى زيارة سابقة لعدد من أعضاء نادي القلم النمساوي إلى مصر، حيث أجروا عدداً من اللقاءات المثمرة مع نظرائهم في مصر من الأدباء والمفكرين، وبالأخص مع الكاتب “جمال الغيطاني”، والى إمكانية ترتيب زيارة أخرى لعدد من ممثلي النادي إلى مصر خلال الفترة المقبلة للتعرف على آخر التطورات على الساحة الأدبية والثقافية في مصر، وإمكانيات التبادل الثقافي والتعاون الأدبي المتاحة ما بين الجانبين، وبالأخص على صعيد أعمال الترجمة ما بين اللغتين العربية والألمانية للأعمال الأدبية المصرية والنمساوية.

وقد أبدى أعضاء نادي القلم النمساوي إهتماماً كبيراً بالتعرف على التغيرات التي طرأت على الساحة الأدبية المصرية إتصالاً بالتطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية، وكيفية إنعكاس أحداث الثورة المصرية على الأعمال الأدبية والدرامية في مصر.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون مع إتحادات الناشرين والكتاب المصريين خلال الفترة المقبلة، حيث أشار السفير المصري الى أن الجانب المصري سوف يعمل على تسهيل تحقيق التواصل ما بين نادي القلم النمساوي والجهات المناظرة من الجانب المصري، وعلى رأسها إتحاد الكتاب المصريين وعدد من دور النشر المصرية.

تم كذلك تناول إمكانية التعاون على صعيد توضيح إسهام الثقافة والعلوم العربية في المجتمعات الأوروبية، وبالأخص إسهامات العلماء العرب القدماء في مجال الفيزياء والبصريات، وتحديداً العالم “الحسن بن الهيثم”، حيث تم في هذا الصدد طرح إمكانية أن يتم تنظيم معرض بالتعاون مع “المركز الأوروبي لتاريخ الفيزياء” يتضمن التطرق لعمل وجهود “الحسن بن الهيثم” وغيره من العلماء العرب البارزين.