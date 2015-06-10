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محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالظهير الصحراوي للوقف ونجع حمادي

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محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالظهير الصحراوي للوقف ونجع حمادي محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالظهير الصحراوي للوقف ونجع حمادي

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه اللواء عادل عبد العظيم مديرأمن قنا، بقيادة حملة مكبرة لإزالة تعديات بعض المواطنين على أراضي أملاك الدولة وزراعتها والبناء عليها بمنطقة الظهير الصحراوي لمركزي نجع حمادي والوقف.

 وأشار محافظ قنا أنه تمت إزالة 13 حالة تعدي علي مساحة 1500 فدان بواقع 9 حالات بمركز نجع حمادى و 4 حالات بمركز الوقف عبارة عن عدد من المزارع وبعض الأسوار المبنية بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية .

والجدير بالذكر أن الحملة تأتى إستكمالاً لحملة سابقة قامت بها المحافظة  لتنفيذ قرار بإزالة التعديات علي مساحة  75 ألف فدان بالظهير الصحراوي لمدن قنا والوقف ونجع حمادي .

وأضاف الهجان أن هذه التعديات تعيق مسيرة التنمية وتعطل خطط الدولة الهادفة إلي إنشاء مجمعات عمرانية بطريقة حضارية. مشدداً علي أن محافظة قنا جادة فى إزالة أي مظاهر للتعدى أو وضع اليد .

 وأكد اللواء عادل عبد العظيم أن مديرية أمن قنا بكامل أجهزتها تعطي أولوية قصوى لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا تأكيدا لمبدأ سيادة القانون وللحفاظ علي هيبة الدولة .

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