" زايد للإسكان" يعتمد 1180 من مستحقي الدعم

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان عن أسماء 1180 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بقيمة 601 مليون درهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج الذي ترأسه معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج بمقر البرنامج بدبي، وأكد النعيمي على أن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني ليؤكد على حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين وتحقيق رفاهية وسعادة المواطنين من خلال مشاريع سكنية أساسها الاستقرار والتلاحم المجتمعي مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز على المرافق الخدمية والحياة الاجتماعية ومعايير الاستدامة في المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج.

وتفصيلا فقد اعتمد البرنامج أسماء 1180 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 601 مليون درهم توزعت ما بين 946 قرضا و234 منحة سكنية وتنوعت القرارات ما بين 400 بناء جديد و90 من فئة استكمال مسكن و33 من فئة إضافة على مسكن و12 من فئة صيانة مسكن و6 مساكن من فئة شراء مسكن و639 مسكناً حكومياً.

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