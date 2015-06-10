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إحالة "كيداهم"صاحبة الفيديوهات الجنسية على "يوتيوب" إلى الجنح

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إحالة "كيداهم"صاحبة الفيديوهات الجنسية على "يوتيوب" إلى الجنح إحالة "كيداهم"صاحبة الفيديوهات الجنسية على "يوتيوب" إلى الجنح
أحالت نيابة قسم أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، "ميرفت .ع" وشهرتها "كيداهم" 40 سنة صاحبة الفيديوهات الجنسية على اليوتيوب، إلى محكمة الجنح ، بتهمتى ممارسة الدعارة والتحريض عليها.

وكشفت تحقيقات أحمد بركات وكيل النيابة بإشراف مديرها المستشار هيثم مشهور، عن أن المتهمة تبث فيديوهات لها وهى تمارس الجنس مع الرجال على موقع التواصل يوتيوب، ونفت ما تضمنته تحريات مباحث الآداب كما نفت علمها بالفيديوهات المحرزة وزعمت أن المشاهد فوتوشوب فأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات .

كانت معلومات وردت للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب، بوجود فيديوهات جنسية لسيدة تمارس الجنس مع الرجال عبر اليوتيوب. وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة تدعى "ميرفت.ع" وشهرتها" كيداهم" فداهمتها مأمورية من مباحث الآداب، وألقت القبض عليها، واعترفت أمام اللواء عصام حافظ، مدير إدارة الآداب، ونائبه العميد وائل جبريل، بارتكابها الوقائع المنسوبة إليها .

وأضافت "كيداهم" أمام المقدم طاهر إخلاص أنها تبث الفيديوهات على اليوتيوب لجذب أكبر قدر من الرجال، فأمر اللواء سامح يحيى، مدير المباحث، بإحالتها الى النيابة.
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