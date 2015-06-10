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ضبط 6 سيارات مسروقة وسلاح آلى وطلقات فى الإسماعيلية

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ضبط 6 سيارات مسروقة وسلاح آلى وطلقات فى الإسماعيلية ضبط 6 سيارات مسروقة وسلاح آلى وطلقات فى الإسماعيلية
شنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية حملة استهدفت وادى الملاك بدائرة مركز التل الكبير، وأسفرت من ضبط 6 سيارات مسروقة وسلاح آلى و260 طلقة آلى و6 خزن سلاح آلى.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمد جاد، مدير المباحث الجنائية، أفاد فيه بأنه، وبرفقته العميد أحمد الشافعى، رئيس المباحث، ورجال فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى داهموا على رأس حملة مرزعة بمنطقة وادى الملاك، وضبطوا 6 سيارات مبلغ بسرقتها وسلاح آلى و260 طلقة آلية و6 خزن سلاح آلى.
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