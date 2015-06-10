السكتة الدماغية تضعف الذاكرة وتعجل الشيخوخة بمعدل 8 سنوات

كشفت دراسة علمية حديثة أن السكتة الدماغية تسرق الدماغ بما يقرب من ثمانى سنوات أى أنها تعجل بشيخوخة المخ بمعدل 8 سنوات، مع التسبب فى إضعاف الذاكرة وتباطؤ فى سرعة التفكير.

ولتأكيد النتائج قام الباحثون من جامعة ميتشجان بتحليل بيانات أكثر من 4900 من الأمريكيين السود والبيض الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وكبار السن الذين خضعوا لاختبارات الذاكرة وسرعة التفكير بين عامى 1998 و2012.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين عانوا من السكتة الدماغية انخفضت لديهم الذاكرة وتباطأت لديهم سرعة التفكير، وفقا لدراسة نشرت فى عدد يوليو من مجلة السكتة الدماغية.

ووجدت أبحاث سابقة أن معدلات الذاكرة ومشاكل التفكير فى كبار السن من السود عادة ما تكون ضعف ذلك من البيض.

وقال الباحثون إن هذه النتائج بينت أن السكتة الدماغية لا تأخذ فى الحسبان التفرقة العنصرية مع التقدم فى السن، ويجب الاهتمام بالوقاية من السكتة الدماغية.

ونصح مؤلف الدراسة الدكتور ديبورا ليفين، وهو أستاذ فى كلية الطب بجامعة ميشيغان، بالوقاية من السكتة الدماغية للحد من خطر التدهور المعرفى، عن طريق السيطرة على ضغط الدم والكولسترول، وعدم التدخين، والنشاط البدنى، والسيطرة على نسبة السكر فى الدم.