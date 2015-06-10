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دار ريبيتو تقدم حملتها الإعلانية الجديدة

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دار ريبيتو تقدم حملتها الإعلانية الجديدة دار ريبيتو تقدم حملتها الإعلانية الجديدة

الأربعاء 10-06-2015 12:18

لطالما كان رقص الباليه الكلاسيكي نوعاً من الأحلام. ومن المعروف أن الفتيات الصغيرات يحلمن بالقفز والتمايل في حركات راقصة عالية الرقي.
هذا تحديداً ما قدمت له دار ريبيتو تحية التقدير في حملتها الإعلانية الجديدة.
أما راقصات الباليه الصغيرات، المتحمسات لمعرفة المزيد، المتعطشات للعلم، الحريصات على أن يكبرن في العمر، فهن أيضاً من المعجبات بصورة ريبيتو الجديدة هذه، والتي تجسدت بشكل رائع الجمال من خلال راقصة الباليه الرائدة دوروتيه جيلبير Dorothée Gilbert.
تصميم باللون الأزرق العميق حيث يندمج كل شيء.
أولاً هناك "لوفا" (Lova)، السترة الساحرة في دانتيل بحياكة مفتوحة، "ساليا" (Salia)، التنورة الخفيفة جداً ومتوسطة الطول، ثم هناك الحذاء بكعب عالٍ "شيري" (Chéri) لكي تكتمل الإطلالة. وبالطبع، لا يجب أن ننسى "سوو" (Saut)، الحقيبة متعددة الجيوب من جلد العجل.
ومثل الحملة الإعلانية السابقة تماماً، صوّر هذه الحملة المصور بنجامين هوسيبي Benjamin Huseby وهي من إخراج وكالة "أل دينتي" (Al Dente).

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سيدتي