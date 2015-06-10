كلوي كارداشيان تنافس شقيقاتها بذوقها العصري وإطلالاتها الجريئة

اشتهرت كيم كارداشيان بأنها الأكثر إثارة للجدل في العائلة، لكنها بالتأكيد ليست الأكثر أناقة بين الشقيقات، فمن هي الأكثر أناقة كورتني أم كيم أم كلوي كارداشيان؟

نسلط الضوء في هذا الموضوع على إطلالات الشقيقة الصغرى كلوي كارداشيان، فقد لفتتنا بأسلوبها الجريء وإطلالاتها المتجددة التي تعكس اختياراتها المرحة وشخصيتها الجريئة والمحبة للمرح، إذ يندر أن نشاهدها بإطلالة مملة ورتيبة، كما أنها في إطلالاتها اليومية بالجينز تعتمد إضافات عصرية كالبوت الجلدي الطويل والمعاطف الصيفية الطويلة التي تضفي طابعاً أنيقاً ومتجدداً على إطلالاتها.

وما يميز إطلالات كلوي في الحقيقة تنسيقاتها الفريدة التي تظهر بها في شوارع هوليوود من فترة إلى أخرى أو في بعض الحفلات والمناسبات البسيطة، فتظهر بلوك عصري جميل مرة بعد الأخرى كإطلالتها الجميلة التي جمعت لونين حياديين، وهما: اللحمي، والرمادي، وتنسيقها الأنيق للتنورة الجلدية ذات اللون الوردي التي ارتدتها مع توب أبيض ومعطف طويل بنفس اللون، كما يظهر عشقها للون الأبيض جلياً في الصور أعلاه، وفي إطلالتها الأنيقة التي نسقت فيها إطلالتها البيضاء بالكامل مع حذاء Tom Ford السماوي الرائع، وعلى السجادة الحمراء تختار كلوي كارداشيان فساتين قصيرة بتصاميم عصرية جريئة أو فساتين طويلة بتصاميم أنثوية وناعمة تختلف عما نراه منها غالباً.

شاهدي معنا إطلالات كلوي كارداشيان، وأخبرينا إن كنت تعطينها لقب الأكثر أناقة بين الشقيقات الثلاث.

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