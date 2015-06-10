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كوبا في الجول.. مؤتمر ميسي - حلم التتويج مع الأرجنتين والنهايات السعيدة

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كوبا في الجول.. مؤتمر ميسي - حلم التتويج مع الأرجنتين والنهايات السعيدة كوبا في الجول.. مؤتمر ميسي - حلم التتويج مع الأرجنتين والنهايات السعيدة

انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة لمعسكر منتخب بلاده بعد أن قاد فريقه للفوز بالثلاثية في موسم ناجح للبرغوث ليو.

ميسي يستعد لخوض كوبا أمريكا في طريقه للبحث عن أولى بطولاته مع منتخب الأرجنتين الأول بعد أن حقق كل شيء ممكن مع برشلونة.. فماذا قال في مؤتمره الصحفي الأول.

قال ميسي "الفوز ببطولة مع منتخب الأرجنتين حلم، هذه المجموعة من اللاعبين تستحق الفوز بشيء.. لقد شعرنا بإحباط عقب كأس العالم".

وأضاف "أنا وماسكيرانو نركز جيدا على كوبا أمريكا.. نحن نريد الفوز ببطولة مع الأرجنتين".

وتابع "هذه ستكون بالتأكيد نهاية سعيدة لهذا الموسم".

ميسي سجل 45 هدفا لمنتخب الأرجنتين في 97 مباراة خاضها مع منتخب التانجو.

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