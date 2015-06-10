أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. التماسيح وسيد قشطة تسبح فى مياه المجارى بحديقة الحيوان

Google+ Print
تشهد حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، كارثة بيئية تهدد تراث حديقة الحيوان، بعد طفح مياه الصرف الصحى واختلاطها بالمياه النقية لبيت الزواحف والتمسايح بالحديقة على مدار 4 أيام.

مياه الصرف تدخل بيت التمساح الأمريكى -اليوم السابع -6 -2015
>

مياه الصرف تدخل بيت التمساح الأمريكى

وأدى ذلك إلى تعفن المياه وتغير لونها إلى الأخضر، وانتشار الحشرات والديدان التى تهدد الحيوانات بأمراض وبائية معدية، بالإضافة إلى عدم وجود خطة للتصدى لمياه الصرف الصحى إلى بحيرة الطيور وتربية الأسماك، وبركة "سيد قشطة" وسبع البحر، وبحيرات البط وسبع البحر.

التمساح يسبح فى مياه الصرف -اليوم السابع -6 -2015
>

التمساح يسبح فى مياه الصرف

وأكد مصدر بحديقة الحيوان، أنه على مدار 4 أيام تشهد الحديقة خلط مياه الصرف الصحى بمياه الحديقة لعدم وجود خريطة للحديقة تظهر رسومات خطوط الصرف داخلها، مؤكدا أن الحديقة لم تصدر حتى الآن بيانات بشأن توضيح حقيقة تغير لون وتعفن المياه وانتشار الحشرات والديدان.

المياه تتحول للون الأخضر -اليوم السابع -6 -2015
>

المياه تتحول للون الأخضر

بيت التمساح النيلى -اليوم السابع -6 -2015
>

بيت التمساح النيلى

مياه الصرف -اليوم السابع -6 -2015
>

مياه الصرف

التمساح داخل المياه -اليوم السابع -6 -2015
>

التمساح داخل المياه

مياه الصرف تغطى بيت التمساح -اليوم السابع -6 -2015
>

مياه الصرف تغطى بيت التمساح


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365