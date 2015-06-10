بالصور.. التماسيح وسيد قشطة تسبح فى مياه المجارى بحديقة الحيوان

تشهد حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، كارثة بيئية تهدد تراث حديقة الحيوان، بعد طفح مياه الصرف الصحى واختلاطها بالمياه النقية لبيت الزواحف والتمسايح بالحديقة على مدار 4 أيام.



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مياه الصرف تدخل بيت التمساح الأمريكى

وأدى ذلك إلى تعفن المياه وتغير لونها إلى الأخضر، وانتشار الحشرات والديدان التى تهدد الحيوانات بأمراض وبائية معدية، بالإضافة إلى عدم وجود خطة للتصدى لمياه الصرف الصحى إلى بحيرة الطيور وتربية الأسماك، وبركة "سيد قشطة" وسبع البحر، وبحيرات البط وسبع البحر.



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التمساح يسبح فى مياه الصرف

وأكد مصدر بحديقة الحيوان، أنه على مدار 4 أيام تشهد الحديقة خلط مياه الصرف الصحى بمياه الحديقة لعدم وجود خريطة للحديقة تظهر رسومات خطوط الصرف داخلها، مؤكدا أن الحديقة لم تصدر حتى الآن بيانات بشأن توضيح حقيقة تغير لون وتعفن المياه وانتشار الحشرات والديدان.



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المياه تتحول للون الأخضر



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بيت التمساح النيلى



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مياه الصرف



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التمساح داخل المياه



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مياه الصرف تغطى بيت التمساح