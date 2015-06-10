غرفة شركات السياحة تؤكد استمرار رحلات اليوم الواحد إلى الأقصر

أكد الدكتور خالد المناوى، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أنه تم التواصل مع كبار منظمى الرحلات بالخارج الذين أكدوا عدم وجود إلغاءات، وأن الحادث الإرهابى بمعبد الكرنك فى الأقصر لم يؤثر سلبًا على الحركة السياحية إلى المحافظة.

وقال المناوى فى بيان صحفى، إنه تم التواصل أيضًا مع منظمى الرحلات الذين ينفذون رحلات (over day) إلى الأقصر من الغردقة ومرسى علم وأكدوا جميعًا استمرار هذه الرحلات وعدم توقفها وأن السائحين يقومون باستكمال وتنفيذ برامجهم بالشكل المعتاد دون التأثر بهذا الحادث العارض.

وأشادت الغرفة بيقظة وجاهزية الأجهزة الأمنية حيث تصدت بشجاعة لهم وأحبطت مخطط المهاجمين وأفشلت عمليتهم الدنيئة دون وقوع أى إصابات أو وفيات بين زوار المعبد سواءً من المصريين أو الأجانب.

وأضافت الغرفة أن هذه الحوادث أصبحت واردة الحدوث فى كل الدول بالعالم، لأن الإرهاب ليس له وطن أو مكان محدد.

وطالبت الغرفة الإعلاميين والصحفيين التريث قبل نشر أى أخبار عن إلغاءات للبرامج أو غيرها من الأخبار غير صحيحة والمغلوطة والتى تؤثر سلبًا على صناعة السياحة، وأيضًا حفاظًا على سمعة البلاد

>كما أن الغرفة تؤكد تضامنها الكامل مع الإخوة المصابين المصريين وتتمنى لهم الشفاء العاجل.

وتؤكد الغرفة أن اختيار توقيت تنفيذ هذا الحادث أثناء بداية انعقاد مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ يهدف إلى إفشال المؤتمر وإفشال جهود الحكومه المصرية والقيادة المصرية للنهوض بالبلاد.

وأكدت الغرفة أننا بتكاتفنا جميعًا سنتغلب على تلك المواقف وسنخرج منها أقوى وأفضل، ولن تؤثر على مسيرة القطاع نحو التقدم والازدهار.

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