الحبس سنة لرئيس حى مدينة نصر وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى

قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادى بحبس رئيس حى مدينة نصر سنة وعزله من وظيفته وكفالة ألف جنيه لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى.

وكان أحد المواطنين قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادى يتهم فيه رئيس حى شرق مدينة نصر بعدم تنفيذ حكم قضائى بتحويل مسكن إلى نشاط تجارى، إلا أن رئيس الحى امتنع عن تنفيذ الحكم بالرغم من إعلانه.

النيابة تحقق فى بلاغ يتهم محافظ القاهرة ورئيس حى أول مدينة نصر بالإهمال