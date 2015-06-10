رئيس البنك الدولى من الأقصر: مصر آمنة والشرطة تعاملت مع حادث الكرنك باحتراف

تفقد رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم، برفقة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل، معبد الأقصر، وقام بجولة ميدانية داخل المعبد، وبعث برسالة طمأنينة لجميع أنحاء العالم، حيث قال "إلى جميع السائحين بالعالم أجمع، لاتتوقفوا عن زيارة مصر ، فهى بلد الأمان، وأنا متواجد بين أبناء الأقصر، والشرطة تعاملت مع الحادث باحترافية".

ورافق رئيس البنك الدولى فى جولته الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من قيادات البنك الدولى ومحافظة الأقصر.

وتوجه رئيس البنك الدولى إلى مطار الأقصر لمغادرة المحافظة متوجهاً إلى القاهرة.

- "الصحة": وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين فى انفجار بمحيط معبد الكرنك بالأقصر

- بالفيديو.. تفاصيل التفجير الإرهابى بمحيط معبد الكرنك فى الأقصر.. 3 إرهابيين زرعوا متفجرات وأحدهم أطلق نارا من رشاش بشكل عشوائى.. شهود عيان: مصرع إرهابيين وإصابة مدنيين.. والأمن يصيب أحد الجناة ويضبطه

- محلب يتابع من شرم الشيخ مع وزير الداخلية أحداث التفجير الإرهابى بالكرنك

- الداخلية: مصرع إرهابيين وإصابة آخر فى تفجير انتحارى بمحيط معبد الكرنك

- مصطفى أمين يؤكد: "منطقة آثار الكرنك "آمنة" وفى حماية شرطة الآثار

- الداخلية تعزز الخدمات الأمنية بمحيط المناطق الأثرية بعد حادث الكرنك

- قيادات الداخلية يتوجهون لتفقد موقع الهجوم الإرهابى بمحيط معبد الكرنك

- استنفار أمنى أمام المواقع السياحية بأسوان بعد الحادث الإرهابى بالأقصر

- وزير الآثار: لا إصابات بين السائحين فى الهجوم الإرهابى بمحيط معبد الكرنك

>