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رئيس البنك الدولى من الأقصر: مصر آمنة والشرطة تعاملت مع حادث الكرنك باحتراف

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تفقد رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم، برفقة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل، معبد الأقصر، وقام بجولة ميدانية داخل المعبد، وبعث برسالة طمأنينة لجميع أنحاء العالم، حيث قال "إلى جميع السائحين بالعالم أجمع، لاتتوقفوا عن زيارة ، فهى بلد الأمان، وأنا متواجد بين أبناء الأقصر، والشرطة تعاملت مع الحادث باحترافية".

ورافق رئيس البنك الدولى فى جولته الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من قيادات البنك الدولى ومحافظة الأقصر.

وتوجه رئيس البنك الدولى إلى مطار الأقصر لمغادرة المحافظة متوجهاً إلى القاهرة.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


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