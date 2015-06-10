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وزيرة التضامن من الأقصر: زيارتنا رسالة أمان لجميع سائحى العالم

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وزيرة التضامن من الأقصر: زيارتنا رسالة أمان لجميع سائحى العالم وزيرة التضامن من الأقصر: زيارتنا رسالة أمان لجميع سائحى العالم
وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رسالة للعالم الأجمع من داخل معبد الأقصر بكورنيش النيل، حيث أكدت أن مدينة الأقصر بلدة الأمن والأمان، ومصر بخير والأقصر تملأها السياحة والسائحون.

وأضافت وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع" خلال جولتها بمعبد الأقصر مع مدير البنك الدولى ومحافظ الأقصر، أنها سعيدة للغاية بتواجدها فى الأقصر، وأنها علمت بتفاصيل الحادث الإرهابى الذى وقع صباح اليوم فى معبد الكرنك، وتأكدت أن رجال الشرطة أحبطوا المخطط الإرهابى وقاموا بتصفية العناصر الإرهابية بكل قوة وحسم قبيل تنفيذ جريمتهم.

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