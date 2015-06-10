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مالاوى: مصر ستتحول لمحرك التنمية بأفريقيا بعد سريان منطقة التجارة الحرة

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مالاوى: مصر ستتحول لمحرك التنمية بأفريقيا بعد سريان منطقة التجارة الحرة مالاوى: مصر ستتحول لمحرك التنمية بأفريقيا بعد سريان منطقة التجارة الحرة
قال وزير تجارة مالاوى جوزيف موانامفيكيا، إن ستتحول إلى محرك للتنمية الاقتصادية عقب سريان منطقة التجارة الحرة الثلاثية ، الذى وقعه زعماء التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا).

وشدد وزير مالاوى، فى تصريحات على هامش مشاركته فى القمة الثالثة للتكتلات الاقتصادية الافريقية بمدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، على أن أفريقيا تعد العمق الاستراتيجى للأمن القومى والاقتصادى المصرى، مشيرا إلى أن القمة الثالثة لزعماء دول التكتلات الثلاث جسدت تصميم الدول الأعضاء على المضى قدما فى تنفيذ إجراءات الإندماج التجارى وإقامة السوق الاقتصادية المشتركة.

وأضاف جوزيف موانامفيكيا وزير تجارة مالاوى أن بلاده ترحب بالاستثمارات الخاصة المصرية بسوقها ، معربا عن أمله فى إقامة شراكة قوية بين القطاع الخاص بالبلدين لدعم أهداف التنمية.

ولفت إلى أن كافة الدول الإفريقية، من بينها مالاوى، ستستفيد بشكل إيجابى من منطقة التجارة الحرة التى ستوفر المزيد من الفرص للمستثمرين الأفارقة وستدعم النمو الإقتصادى والأوضاع المعيشية لشعوب القارة.

وقال جوزيف موانامفيكيا وزير تجارة مالاوى إن الاتفاقية تتضمن بنودا تتيح لكافة الدول فرصا متكافئة فى مجال التجارة والاستثمار.

وتابع وزير تجارة مالاوى: إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الجلسة الافتتاحية لقمة زعماء دول التكتلات الإفريقية أكدت - بما لا يدع مجالا للشك - أن مصر عائدة بقوة إلى الساحة السياسية والاقتصادية والتجارية بالقارة الافريقية ؛ وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على مصالح الدول الإفريقية".

وأوضح جوزيف موانامفيكيا وزير تجارة مالاوى أن بلاده تأمل فى زيادة حجم الاستثمارات المصرية على أراضيها، منوها بأن شركة (الشرقية للدخان- ايسترن كومبانى) أنشأت مشروعا ببلاده التى تعد من كبرى منتجى التبغ فى القارة.


>تفاصيل لقاءات الرئيس على هامش قمة التكتلات الاقتصادية بشرم الشيخ.. السيسى يؤكد لرئيس زيمبابوى انفتاح مصر على القارة السمراء.. ويتلقى دعوة لزيارة مالاوى.. ويؤكد أهمية تضافر جهود مكافحة الإرهاب

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