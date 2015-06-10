قمة مصرية سودانية إثيوبية على هامش "التكتلات الاقتصادية" فى شرم الشيخ

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى مريام ديسالين، قمة ثلاثية، على هامش اجتماعات قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة، التى اختتمت أعمالها بمدينة شرم الشيخ اليوم، الأربعاء.

تناولت المباحثات تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى تطورات سد النهضة الإثيوبى، فى ضوء التزام الدول الثلاث بعدم الإضرار بالمصالح المائية المشتركة.

- تفاصيل لقاءات الرئيس على هامش قمة التكتلات الاقتصادية بشرم الشيخ.. السيسى يؤكد لرئيس زيمبابوى انفتاح مصر على القارة السمراء.. ويتلقى دعوة لزيارة مالاوى.. ويؤكد أهمية تضافر جهود مكافحة الإرهاب

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