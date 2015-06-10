بالفيديو.. ضبط شاب يرتدى زى سيدة منتقبة أمام لجنة ثانوية عامة بالهرم

ضبطت قوات الأمن بقسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة شابا يرتدى زى سيدة منتقبة اليوم الأربعاء أمام لجنة مدرسة الهرم الثانوية بنات، عقب أداء طلبة الثانوية العامة لامتحان مادة اللغة الإنجليزية.

ورصد الفيديو الواقعة عندما اشتبه الملازم أول بقسم شرطة الطالبية أحمد عزام فى سيدة ومعها سيدة منتقبة، وحين استوقف الضابط السيدة المنتقبة وطلب بطاقة هويتها اتضح إنها شاب يدعى محمود نصر - عامل - وكان يقفان أمام إحدى لجان الثانوية العامة بالهرم بمدرسة الهرم الثانوية بنات.

وأدعت السيدة التى رافقت الشاب الذى كان يرتدى زى سيدة منتقبة - خلال الفيديو أثناء القبض عليهما - إنها الزوجة الثانية لهذا الشاب الذى ارتدى زى سيدة منتقبة وإنها هى التى أشارت عليه بفكرة إرتداء النقاب لكى يرى أبنائه من زوجته الأولى التى أنفصل عنها ، وأن الأبناء بحضانة مجاورة للجان الثانوية العامة على حد قولهما.

شارك فى ضبط الشاب الذى إرتدى زى سيدة منتقبة ضابط نقيب مصطفى نصر ، ورقيب شرطة أحمد على، وتم إحالة الشاب والسيدة إلي النيابة التى تولت التحقيق لبيان أسباب محاولة إنتحال الشاب صفة سيدة منتقبة.