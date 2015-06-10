السيسى يبحث مع محلب ووزير الداخلية حادث الأقصر ويوجه بالتكثيف الأمنى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، لمتابعة تطورات الحادث الإرهابى الآثم.. الذى وقع فى معبد الكرنك بالأقصر اليوم.

وأشاد الرئيس بأداء قوات الأمن وتمكنهم من التعامل مع الحادث دون سقوط ضحايا من المدنيين سواء من المصريين أو السائحين الأجانب، كما وجه الرئيس بضرورة تكثيف التواجد الأمنى فى المناطق الحيوية، ومن بينها المناطق الأثرية، للحيلولة دون تمكن الجماعات الارهابية والمتطرفة من تكرار مثل هذه الحوادث الغاشمة.

وأكد الرئيس أن مثل هذه الأعمال الآثمة لن تنال من عزيمة الشعب المصرى أو من عزم الدولة المصرية على مكافحة الإرهاب والتصدى لكافة أشكاله وصوره المعادية للقيم الدينية السمحة وللتراث والحضارة الإنسانية.

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