ننشر صور منفذى حادث معبد الكرنك بعد مقتلهم

ينفرد "اليوم السابع" بنشر أسماء وصور الإرهابيين، الذى أصيب أحدهم وقتل اثنان منهم فى حادث هجوم معبد الكرنك الإرهابى، حيث عثر رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر على 3 بطاقات شخصية استغلها منفذو الهجوم الإرهابى على معبد الكرنك لارتكاب الواقعة.

وكانت البطاقات الشخصية باسم "محمد فرج" من المحلة الكبرى، و"سعيد عبدالسلام" من المنيا، و"على جمال" من بنى سويف، وقتل اثنان منهم فى التعامل الأمنى وأصيب أحدهم ويجرى استجوابه بمستشفى الأقصر الدولى.



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أحد المتهمين في حادث الكرنك عقب تصفيته



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إرهابي إنفجرت فيه قنبلة الكرنك



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كف أحد المتهمين عقب تناثر أشلاؤه بالمنطقة



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متهم ثاني عقب مقتله في الحادث