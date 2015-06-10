جامعة المنوفية تنفي وفاة أطفال داخل حضانات المستشفى بسبب الدهانات

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية إن وفاة ثلاثة أطفال يعانون من عيوب خلقية داخل حضانات التنفس الصناعى بمستشفى الجامعة ليس له أى علاقة بالدهانات التى تتمت بالحضانة مشيرا إلى وجود 6 حالات آخرى بنفس الغرفة لم يصيبوا بأذى.

وأوضح رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية أن وفاة كل من “يوسف داخل الحضانة من 43 يوم و نبيلة 25 يوم وليلى 8 شهور” بسبب حالتهم المرضية والعيوب الخلقية، مشيرًا إلى أن نسب الشفاء لأطفال حضنات التنفس الصناعي تكاد تكون معدومة ولا يمكن الربط بين وفاة الأطفال وأعمال الصيانة والدهانات الموجودة بالحضانات، موضحًا أن الدهانات المستخدمة مضادة للبكتيريا.

الجدير بالذكر أن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى تناقلوا خبر وفاة 3 أطفال داخل حضانات مستشفى جامعة المنوفية بسبب اعمال الدهانات بالحضانات.