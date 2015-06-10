تعليقاً على حادث الكرنك.. وزير السياحة: من أولوياتنا ضمان سلامة السياح

قالت وزارة السياحة في بيان لها اليوم، أن وفقاً لتقارير الوزارة ، فقد أحبطت قوات الشرطة محاولة تنفيذ عملية إنتحارية أرهابية خارج معبد الكرنك بالأقصر صباح اليوم.

وأوقف رجال الشرطة 3 أفراد بملابس مدنية و يستقلون سيارة، وتم منعهم من الدخول إلى ساحة انتظار السيارات بمعبد الكرنك.

وتابعت في بيانها أن أحد هؤلاء الأفراد قد خرج من السيارة وفجر عبوة ناسفة على الفور، وحاصرت الشرطة السيارة، وتم قتل أحد المشتبهين بالسيارة وإصابة أخر، وأصيب شرطى بأصابات طفيفة فى حين لم يصاب أى سائح.

وأكد وزير السياحة أنه من أولويات المسئولين ضمان سلامة السياح، وتعزيز الإجراءات الأمنية بكافة المناطق السياحية والأثرية لضمان عدم إلحاق الأذى بكل زوار مصر.