رغم الحادث الإرهابي “رئيس البنك الدولي” يستكمل جولته بالأقصر

رغم الحادث الإرهابي الذي شهده محيط معبد الكرنك، استكمل رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، جولتهما بمحافظة الأقصر حيث زار عدد من المشروعات الاجتماعية الممولة من البنك الدولي بمدينة الطود ومعبد الأقصر الفرعوني.

واختتم، جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، زيارته إلى محافظة الأقصر صباح اليوم الأربعاء والتي رافقته خلالها غادة والي والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر بزيارة معبد الأقصر الأثري، حيث إستمع الضيف لشرح لمعالم المعبد.

وكان رئيس المجموعة والوزيرة قد شهدا اختيار وحدة الشعب بمركز إسنا كوحدة تجريبية لبدء صرف أول دفعة من برنامج الدعم النقدي المشروط “كرامة وتكافل” بمكتب بريد الفتاتيح بمدينة الطود جنوب الأقصر، وذلك للأسر المستحقة وعددها 1140 أسرة، ضمن برنامج تكافل و100 أسرة ضمن برنامج كرامة.

وأعلنت والي الانتهاء من تسجيل 21 ألف أسرة بمركز إسنا بالأقصر المستحق منهم حتى الآن 11 ألفًا، بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه، ومن المنتظر أن يبدأ صرف المساعدات المالية المشروطة قريبًا بمتوسط 450 إلى 550 جنيها للأسر ببرنامج تكافل و350 جنيها لكل فرد ببرنامج كرامة.

ويعد برنامج كرامة وتكافل أحد مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، التي يمولها البنك الدولي لمد شبكة الحماية الاجتماعية، لإستهداف الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر إحتياجًا وتغطى المرحلة الأولى منه ست محافظات.