مش أكل عيانين.. فوائد متعرفهاش للبطاطس أهمها تنظيف البطن وإنقاص الوزن

البطاطس المهروسة أحد أهم الأطعمة التى يربطها البعض خطئا بالمرض كـ"أكل للعيانين"، وعلى الرغم من فوائدها العظيمة والخافية على الكثيرين، إلا أنها لا تزال فى ذهن البعض مجرد طعام لا يمكن تناوله إلا فى حالة المرض.

ويدعو الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة السكر لتغيير هذا المفهوم الخاطئ، فالبطاطس المهروسة وجبة متكاملة فى حد ذاتها، تفيد فى كثير من المشكلات المرضية وتساعد على تبرئة المعدة من مشكلاتها المتكررة، كالقرح والتهابات المعدة وانتفاخ القولون، وحالات القىء والغثيان.

وتابع عيسى معددا فوائد البطاطس المهروسة الخافية عن البعض، ومنها تبطينها للأمعاء وتهدئتها لالتهابها، كما أنها تساعد على التخلص من حالة الإمساك، وصعوبات الهضم، وتنظيف البطن، ولأنها مسلوقة فهى تساعد متبعى الريجيم على إنجاح أنظمتهم الغذائية، كما تمد الجسم فى الوقت ذاته بالنشويات المفيدة وسعراتها الحرارية قليلة، وتمد الجسم بالطاقة، وتساعد على النشاط والتخلص من الشعور بالتخمة والانتفاخ والحموضة، والكسل بعد تناول الطعام.

ولذا ارتبطت على الدوام بأنها طعام للمرضى، لأنها أفضل طعام لا يسبب أضرارا معوية، أو صحية، كما أنه خفيف على الأمعاء ويشعر بالشبع سريعا ويمد بالنشاط والحركة دون خمول.