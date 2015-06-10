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الفيفا يوقف طلبات التقدم لتنظيم كأس العالم 2026

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الفيفا يوقف طلبات التقدم لتنظيم كأس العالم 2026 الفيفا يوقف طلبات التقدم لتنظيم كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف عملية التقدم بطلبات للترشح على الحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم 2026 بسبب الاتهامات المثارة في الوقت الحالي حول مونديالي 2018 و2022.

وتقوم الشرطة السويسرية بالتحقيق خلال الفترة الحالية حول قضايا فساد تتعلق بدفع روسيا وقطر رشاوي لأعضاء في الفيفا للحصول على حق تنظيم مونديالي 2018 و2022 على التوالي.

وأكد السكرتير العام للفيفا جيروم فالكه في مؤتمر صحفي عقد في روسيا أنه تم إيقاف عملية استقبال طلبات الدول الراغبة في استضافة مونديال 2026، بسبب الأزمات المحيطة للبطولتي المقبلتين.

وكان من المفترض أن يتم اختيار الدولة الفائزة بحق تنظيم البطولة في مايو العام المقبل أثناء عقد اجتماع لكونجرس الفيفا في كوالالمبور.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان صدر عبر الموقع الرسمي أن مناقشة عملية السماح بالتقدم بطلبات لاستضافة البطولة التي سوف تقام عقب 11 عاما ستتم خلال اجتماع للجنة التنفيذية في وقت لاحق دون تحديد موعد محدد.

جدير بالذكر أن العديد من أعضاء الاتحاد الدولي تم القبض عليهم بتهم الحصول على رشاوي والقيام بعمليات غسيل أموال، بالإضافة لاستقالة جوزيب بلاتر رئيس الفيفا بعد عدة أيام من انتخابه بولاية خامسة.

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