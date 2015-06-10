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فلورنتينو بيريز: ريال مدريد قادر على تحقيق الأحلام المستحيلة

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فلورنتينو بيريز: ريال مدريد قادر على تحقيق الأحلام المستحيلة فلورنتينو بيريز: ريال مدريد قادر على تحقيق الأحلام المستحيلة

يؤمن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن فريقه قادر على تحقيق كل الأحلام المستحيلة إلى واقع خلال الموسم المقبل بعد الخروج خالي الوفاض خلال الموسم المنقضي.

ريال مدريد فشل في تحقيق أي بطولة خلال الموسم المنقضي مما جعل بيريز يقوم بإقالة مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي ويقوم بانتداب رافائيل بينيتث.

وتحدث بيريز قائلا:"سنعود في وقت قصير للقتال على كل البطولات مرة أخرى".

وأضاف"هذه هي الطريقة الوحيدة التي من خلالها نستطيع إثبات أن ريال مدريد قادر على تحقيق الأحلام التي يمكن تحقيقها، والمستحيلة أيضا التي يمكن أن تصبح أمرا واقعا".

وأتم"في هذا النادي نحن نتعلم دائما ألا نستسلم، وأن نقاتل حتى الثانية الأخيرة، وأن نعود أقوى عندما لا نحقق النتائج التي نريدها".

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