البوابة الالكترونية لجامعة بني سويف تحتل المركز الأول بين الجامعات المصرية ‎

أعلن الدكتورأمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، أن البوابة الإلكترونية للجامعة قد إحتلت المركز الأول على الجامعات المصرية للمره الثانية على التوالى للربع الرابع بنسبة 100% في تقييم الأعلى للجامعات للبوابات الإلكترونية.

وصرح لطفي، أن ذلك يرجع إلي زيادة عدد اللينكات المضافة حديثًا على الموقع، والتي شهدت زيادة في عدد الروابط والمرفقات الإلكترونية بالإضافة إلى زيادة معدلات زيارات الموقع ووجود روابط له على صفحات أخرى، مؤكداً أن جميع أنشطة المشروع تصب في نمو حجم الموقع وتحسين الترتيب العالمي لموقع الجامعة قواعد البيانات – عدد الملفات مفتوحة المصدر (word, Pdf, etc)، وكذلك قيام موقع البوابة الإلكترونية للجامعة بنشرأرقام الجلوس للطلاب ونتائج الكليات، والأبحاث العلمية وأوراق عمل المؤتمرات، وتفعيل دورالمكتبة الإلكترونية، وذلك من خلال خطة إستراتيجية لمشروعات الجامعة.

كما أكد لطفي، على بذل كافة الجهود نحو الحصول على تصنيف أو ترتيب عالمي، خلال الفترات القليلة القادمة خاصة بعد حصول الجامعة على هذا المركز المتميز بين الجامعات المصرية، مضيفًا أن هذا التقدم في مستوى أداء البوابة الإلكترونية للجامعة وحصولها على هذا التقدير جاء نتيجة تميزها بتعدد وتنوع المواقع والروابط الإلكترونية عليها نتيجة التأكيدات الدائمة والمستمرة لإدارة الجامعة.

وأضاف طريف شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن ما تحقق هو إنجاز ناتج عن تكاتف منظومة الجامعة بالكامل، ودعا إلى ضرورة تحقيق تقدم على المستوى الدولي.

وأشار كريم كمال مدير البوابة الإلكترونية بالجامعة بأنه تم وضع منهجية تقنية ومنظومة إدارية يؤدي تطبيقها الي رفع أداء ومستوي البوابة الإلكترونية بالجامعة ،وجاري إستكمال المنظومة لرفع تصنيف البوابة دوليًا.