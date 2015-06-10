إحالة “كيداهم” للجنح بتهمة تصوير فيديوهات إباحية لها ونشرها‎

أمرت نيابة اول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب بإحالة كيداهم إلى محكمة الجنح، لإتهامها بتصوير فيديوهات إباحية لها مع الرجال راغبى المتعة الحرام في مدينة نصر ..كشفت تحقيقات نيابة أول مدينة نصر التي أجريت مع ميرفت.ع” والشهيرة بكيداهم، المتهمة بممارسة الجنس مع الرجال، وبث الفيديوهات على اليوتيوب أنها قامت باتخاذ شقة في منطقة مدينة نصر وكراً لممارسة نشاطها. وأضاقت التحقيقات أن المتهمة إحترفت ممارسة الرذيلة مقابل أجر مادى مع الرجال راغبى المتعة الحرام، وحددت سعر 500 جنيه لليلة الواحدة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تقوم بتصوير ممارستها الرذيلة مع الرجال وبثها مباشر على مواقع اليوتيوب، وذلك لجذب المزيد من راغبى المتعة الحرام، كما قامت بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الإلكترونى فيس بوك ووضعت عليها صورتها والفيديوهات الإباحية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت تقوم بتصوير الفيديوهات دون علم من يظهر معها فيها، وتمنت أن تكون مشهورة مثل ممثلات الأفلام الإباحية. وأنكرت المتهمة أمام النيابة التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها لم تفعل ذلك، وأنه تم تركيب وجهها على الفيديو وأن من تظهر في الفيديو ليست هي.

البداية عندما وردت معلومات إلى العقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بإدارة آداب القاهرة، مفادها قيام “ميرفت.ع” بممارسة الجنس مع الرجال وبث الفيديوهات على اليوتيوب.وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية ضمت كلا من المقدم طاهر إخلاص والعقيد أحمد حشاد، تحت إشراف اللواء خالد يحيى مدير المباحث، وتمكنت من ضبط المتهمة داخل شقة بمدينة نصر، وعثر بحوزتها على كاميرا عليها فيديوهات إباحية. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.