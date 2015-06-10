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تجديد حبس برازيلى ضبط بحوزته 3.6 كيلو كوكايين فى مطار القاهرة

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تجديد حبس برازيلى ضبط بحوزته 3.6 كيلو كوكايين فى مطار القاهرة تجديد حبس برازيلى ضبط بحوزته 3.6 كيلو كوكايين فى مطار القاهرة
قرر المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، قاضى المعارضات، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، بحضور والمستشار معتز عاطف، مدير نيابة الحوادث، وأمانة سر فتحى الرملى، تجديد حبس "أندريه فيتور"، برازيلى الجنسية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهريب 3,6 كجم كوكايين خام فى قاع سحرى بحقيبة يده لدى قدومه بها من دولة قطر.

وكان المتهم قد اعترف أمام قاضى التجديد الجلسة السابقة أنه لأول مرة يقوم بمثل هذا العمل وهو تهريب المخدرات إلى الأراضى المصرية، مشيرًا إلى أنه تعرض لأزمة مالية كبيرة خلال الأيام الماضية الأمر الذى دفعه للقيام بعملية التهريب.

وأضاف المتهم البرازيلى أنه تعرف على أحد الأشخاص بدولة البرازيل، والذى عرض عليه الأمر للخروج من أزمته المالية، فوافق على الفور، ثم أخذ بيده لأحد العصابات البرازيلية الدولية التى تربطها علاقة قوية بعصابات المافيا، حيث كلفته العصابة بتوصيل بضاعة قدرها 3,6 كجم كوكايين داخل الأراضى المصرية لشخص أردنى الجنسية مقيم فى يدعى "إبراهيم.أ"، أحد أفراد العصابة داخل مصر.

وطلب المتهم من القاضى، حماية الأمن المصرى له، مؤكدا أنه وردت إليه معلومات تفيد أن تلك العصابة الدولية تسعى حاليا للتخلص منه بعد الاعتراف على مندوبها فى مصر، وذلك قبل أن يدلى بتفاصيل أخرى.

يشار إلى أن سلطات جمارك مطار القاهرة، ألقت القبض على راكب برازيلى حاول تهريب 3,6 كجم كوكايين خام فى قاع سحرى بحقيبة يده لدى وصوله من قطر.

البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط القطرية رقم 1304 والقادمة من الدوحة اشتبه رئيس قسم الجمرك فى الراكب البرازيلى "أندريه فيتور" 30 عاما، حيث كان فى حالة ارتباك شديد وأثناء قيام مأمور الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب تبين وجود قاع سحرى بداخلها 3,6 كجم كوكايين خام.

يذكر أن هذا التجديد أمام قاضى المعارضات هو التجديد الثالث.

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مصر 365

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