تأجيل محاكمة "البحيرى" فى اتهامه بازدراء الأديان لـ 24 يونيو

أجلت محكمة جنح أول أكتوبراليوم، برئاسة المستشار محمد أبو مسلم، محاكمة الباحث إسلام بحيرى، فى اتهامه بازدراء الأديان إلى جلسة 24 يونيو للاطلاع على الأوراق والمستندات.

وتضمنت أوراق القضية أن مقيم الدعوى فوجئ بـ"إسلام بحيرى"، يشن -من خلال البرنامج الذى يقدمه على قناة "القاهرة والناس" باسم "مع إسلام بحيرى"- هجمة شرسة على علماء الأمة الإسلامية الأجلاء، وأصح كتب السنة النبوية المطهرة -صحيح البخارى وكتب السلف الصالح- ويطعن فى علماء الأمة الإسلامية.

وأوضح مقيم الدعوى، أن كل محتوى الحلقات يمثل ازدراءً صريحًا للعقيدة الإسلامية والسنة النبوية، وطعنًا فى الفقه الإسلامى، الأمر الذى يستوجب معاقبته جنائيًا، منعًا لإثارة الفتن التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعى.