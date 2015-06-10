استخراج جثة عامل من داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار بالدقهلية

تمكن ضباط وقوات الحماية المدنية بالدقهلية من انتشال جثمان عامل كان ينقب عن الآثار.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغ من "على على الحاج"، 52 سنة، عامل ومقيم بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، بحدوث بعض انهيارات فى جراج قام بتأجيره إلى "إمام أحمد السيد الدندراوى"، 30 سنة، عامل ومقيم قرية ميت حبيش البحرية بمحافظة الغربية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين وجود حفر داخل الجراج بمساحة قطر متر ونصف فى عمق 13 مترًا وبنهايتها نفق بطول 3 أمتار، ووجود حبل بالحفرة مدلى من بكرة وماكينة سحب مياه وتبين انهيار كمية كبيرة من الأتربة داخل الحفرة على مستأجر الجراج، كما يوجد سيارة ملاكى رقم 2384 ملاكى غربية.

تم ضبط "عبد المنعم أحمد على طه"، 60 سنة، عامل، وبمواجهته اعترف باستعانة المستأجر له للإرشاد عن مكان التنقيب عن الآثار، وتم استخراج جثة المستأجر من تحت أنقاض الحفر، وتم تحرير المحضر رقم 9814 لسنة 2015 وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.