كشف هوية ضحايا حادث تفحم سيارة بعد انقلابها بنجح حمادى

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بنجع حمادى إلى هوية ضحايا حادث انقلاب السيارة بطريق الأربعين بنجع حمادى.

وهم هويدا عبد الراضى أحمد (ربة منزل)، وبناتها نورا محمد على (8 سنوات) وشقيقتيها وردة (5 سنوات)، وبسمة (3 سنوات)، والمصابين هم: محمد على نور الدين (34 عامًا)، ونجلته هدى (9 سنوات)، وأبو زيد فرج أبو زيد (35 عامًا)، سائق السيارة، وجميعهم مقيم ببلاد المال بمركز أبو تشت.

كان قد لقى 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 3 آخرين وتفحمت السيارة التى كانوا يستقلونها عقب انقلابها بطريق الأربعين بمركز نجع حمادى.

وكان الدكتور خالد يوسف، مدير مرفق إسعاف قنا تلقى بلاغا يفيد بانقلاب سيارة بطريق الأربعين التابع لمركز نجع حمادى انتقلت سيارات الإسعاف وتبين انقلاب السيارة واشتعال النيران بها مما أدى إلى تفحهما ولقى 3 من الذين يستقلونها مصرعهم، فيما أصيب 3 آخرين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى نجع حمادى العام.