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قاتل عجوز النزهة للمحكمة: "ضربت رأسها ببلطة وسددت لها طعنات بسكين مطبخها"

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قاتل عجوز النزهة للمحكمة: "ضربت رأسها ببلطة وسددت لها طعنات بسكين مطبخها" قاتل عجوز النزهة للمحكمة: "ضربت رأسها ببلطة وسددت لها طعنات بسكين مطبخها"
أدلى "محمد.أ.ا.ع" "سباك"، باعترافات جديدة أمام المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، رئيس محكمة شرق القاهرة، فى اتهامه بقتل سيدة عجوز وسرقتها بالنزهة، وأكد أنه كانت تربطه بها علاقة طيبة وتستعين به لإصلاح أى عطل فى سباكة مسكنها.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه كان يمر بضائقة مالية اضطرته لارتكاب هذا الفعل الإجرامى حيث اقتحم شقتها ووجدها بمفردها تشاهد التليفزيون وحينما شعرت به ضربها ببلطة على رأسها، وعندما لم تمت أحضر سكينًا من المطبخ وسدد لها الطعنات.

كانت النيابة استمعت إلى أقوال شقيق المجنى عليها، فقد أكد أنها كانت تعيش بمفردها فى الدور الأرضى من العمارة، ولم يطمئن عليها منذ حوالى 15 يومًا، ثم فوجئ بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقتها، فكسر الباب بمساعدة البواب والجيران ووجدها فى حالة شبه تعفن، وبجوارها آلة حادة "بلطة"، و"سكين" عليهما آثار دماء، مع بعثرة محتويات الشقة.

وقرر المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، قاضى المعارضات، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، وبحضور المستشار معتز عاطف، مدير نيابة الحوادث، وأمانة سر فتحى الرملى، تجديد حبس "السباك" 15 يومًا على ذمة التحقيق.

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