بالصور.. محافظ المنوفية يحيل رئيس الوحدة المحلية والصحية بعرب الرمل للتحقيق

قام محافظ المنوفية الدكتورهشام عبد الباسط، بجولة ليلية مفاجئة مساء أمس الثلاثاء، بدأت من الساعة الحادية عشر وخمس وأربعون دقيقة مساءً وحتى الثالثة من صباح يوم الأربعاء، وتركزت علي قرية عرب الرمل التى تجول المحافظ بمعظم شوارعها وتفقد كافة الخدمات والمرافق بها ولاحظ وجود أكوام من القمامة أمام مدرسة كفور الرمل و الوحدة المحلية، وقررالمحافظ إيقاف رئيس الوحدة المحلية عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيق معه، وخلال جولته وجد الوحدة الصحية مغلقة، فقررإحالة الطاقم الطبي الليلي للتحقيق ومجازة طاقم النوبتجية بخصم ثلاثة أيام.

وأثناء الجولة في القرية قام المحافظ بضبط سيارة نقل قليوبية رقم 6783 تحمل إسطوانات بتوجاز يتم بيعها بدون بونات في السوق السوداء، كما تم ضبط إسطوانات مخزنة بمدخل منزل صاحب السيارة، فأمر بتحرير محضر تجميع سلع مدعمة للمدعو محمد علي وصاحب المستودع إبراهيم أبو العلا.

كما قام عبد الباسط بالمرورعلي شوارع مدينة شبين الكوم و حررعدد من المخالفات لسيارات تسيرعكس الإتجاه وسيارات أخري تقوم بالإنتظار صف ثاني وثالث في الشوارع غير مخصصة للإنتظار تحمل أرقام ( 974 ر د ص ، 8713 م ص س ، 2391 م و ر ، 9462 م س ا ) .