“المصريين الأحرار” يدعو الشعب لليقظة حتى يلفظ الإرهاب أنفاسه

يدين حزب “المصريين الأحرار” محاولة إرتكاب جريمة إرهابية فى الأقصر، ويؤكد على أن ما سبق أن إرتكبته جماعات الإجرام, لم تفت عضد الشعب المصرى، وأن كل محاولاتهم لتخويف وترويع المواطنين، أصبحت تستنفر طاقات الغضب والرفض لهذه الجماعات، وكل الذين يمارسون العنف والإرهاب باسم الإسلام السياسي.

ويرى الحزب أن هذه الجرائم فى ذلك التوقيت تؤكد أن الجماعات المجرمة التى تستهدف مصر داخليًا وخارجيًا، تقدم البراهين والدلائل على أنها وصلت إلى أقصى درجات اليأس بعد فشلهم الواضح فى تعطيل مسيرة البناء والتنمية التي تمضي مصر في طريقها بكل عزم وإرادة للنهوض بالوطن.

ويدعو الحزب أبناء شعبنا العظيم إلى الحذر والحيطة ومتابعة المشبوهين لمعاونة أجهزة الأمن اليقظة التى أحبطت محاولة ارتكاب جريمة في الأقصر، التي تعلمت كيف تواجه الإرهاب منذ جريمة معبد حتشبسوت عام 1997.

ونؤكد على أن إرادة الحياة والبناء تنتصر دائمًا، أما الذين يعتنقون التخريب والهدم والقتل والدمار كفكر وعقيدة فمصيرهم دائما تحت أقدام الشعوب المؤمنة المتحضرة.