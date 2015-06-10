​بالصور… تطهير 8 كيلو من مصرف السيل بأسوان ورفع 60 ألف متر مخلفات

قال المهندس بيتر صبري مدير هندسة الموارد المائية والري بأسوان بأن عملية تطهير مصرف السيل تتم بصفة دورية كل 3 شهور للقضاء أول بأول علي تراكم أي مخلفات بطول المصرف من بدايته وحتي المصب بطول 8 كليو متر، مشيرًا إلى أن عملية التطهير سوف تتم علي مرحلتين، حيث تستهدف رفع 10 ألاف من المخلفات الصلبة و 50 ألف من الإطماءات بقاع المصرف، علاوة علي إزالة كافة الحشائش والزراعات الصغيرة.

وكشف بيتر صبري بأن المرحلة الأولي من أعمال التطهير بدأت خلال الأسبوع الحالي وتستمر لمدة 5 أيام أخرى لتشمل إزالة كافة المخلفات الصلبة بالمجرى في المنطقة الواقعة بين الكيلو 7 أمام مديرية التضامن وحتى الكيلو 4.5 عند مزلقان السيل القديم، في حين تبدأ المرحلة الثانية بعدها مباشرة لمدة 5 أيام أخرى من الكيلو 4.5 وحتي الكيلو 1.5 شمالًا.