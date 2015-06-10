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محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

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محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

10 يونيو 2015 | 5:13 مساءً

جانب من الزيارة

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بجولة ميدانية تفقدية والمرور على لجان إمتحانات الثانوية العامة للاطمئنان على إنتظام العمل داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب .

وقد شملت جولة المحافظ زيارة لجان امتحانات مدرسة الاسماعيلية الثانوية بنات بحى أول والتى تضم عدد 333 طالبة يؤدون الامتحانات فى عدد 17 لجنة بالمدرسة وكانت الامتحانات فى مادة اللغة الانجليزية وقد أطمأن المحافظ من الطلاب على أن الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسى ومن صميم المنهج وفى مستوى الطالب المتوسط ولم ترد أى شكاوى من الأسئلة .

ومن جهته أشار المهندس سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الى أن اجمالى عدد الطلبة والطالبات الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتوابعها هذا العام قد بلغ نحو 7700 طالب وطالبة تم توزيعهم على عدد 25 لجنة سير بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

كما أكدعلى التصدى بكل قوة لأى محاولات للغش مشيرا الى أنه وتقرر منع وجود الهاتف المحمول داخل اللجان، وعدم السماح بدخول اللجان سوى له شخصيًا، ومحافظ الإسماعيلية، ووزير التربية والتعليم.

2015-06-10

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