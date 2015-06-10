وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس سيشل

على هامش قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا)، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات في 25 دولة أفريقية الأعضاء في التكتلات الثلاث، التقى سامح شكري وزير الخارجية بنائب رئيس سيشل داني فاور اليوم 10يونيو الجاري، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وكيفية الدفع بمزيد من تطويرها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، مضيفًا أن فاور أعرب للوزير شكري عن تقديره العميق للدور الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا، كما أثنى على القدرات الكبيرة والدور الإيجابي الذي تلعبه مصر في إطار التعاون سواء على المستوى الثنائي أو في القارة الأفريقية بوجه عام.

وأضاف المتحدث أن نائب رئيس سيشل أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع مصر من خلال العمل على توفير إمكانيات لبلاده في مجال بناء القدرات، وتقديم المساعدة في قطاعي الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى تقديم الدعم في مجال الصرف الصحي.

واختتم الجانبان اللقاء بالاتفاق على ترتيب إجراء مقابلة بين سامح شكري وزير الخارجية ونظيره جوال مورجن وزير خارجية سيشل لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وذلك خلال القمة الأفريقية المقبلة والتي ستنعقد بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.