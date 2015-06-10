أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس سيشل

Google+ Print
وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس سيشل وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس سيشل

هامش من اللقاء

على هامش قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا)، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات في 25 دولة أفريقية الأعضاء في التكتلات الثلاث، التقى سامح شكري وزير الخارجية بنائب رئيس سيشل داني فاور اليوم 10يونيو الجاري، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وكيفية الدفع بمزيد من تطويرها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، مضيفًا أن فاور أعرب للوزير شكري عن تقديره العميق للدور الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا، كما أثنى على القدرات الكبيرة والدور الإيجابي الذي تلعبه في إطار التعاون سواء على المستوى الثنائي أو في القارة الأفريقية بوجه عام.

وأضاف المتحدث أن نائب رئيس سيشل أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع مصر من خلال العمل على توفير إمكانيات لبلاده في مجال بناء القدرات، وتقديم المساعدة في قطاعي الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى تقديم الدعم في مجال الصرف الصحي.

واختتم الجانبان اللقاء بالاتفاق على ترتيب إجراء مقابلة بين سامح شكري وزير الخارجية ونظيره جوال مورجن وزير خارجية سيشل لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وذلك خلال القمة الأفريقية المقبلة والتي ستنعقد بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور