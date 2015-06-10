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إطلاق اسم الشهيد العميد محمد سلمى على ميدان الشيخ زويد

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إطلاق اسم الشهيد العميد محمد سلمى على ميدان الشيخ زويد إطلاق اسم الشهيد العميد محمد سلمى على ميدان الشيخ زويد
أطلقت محافظة شمال سيناء رسميا اسم عميد شرطة محمد سلمى سواركة على ميدان الشيخ زويد بشمال سيناء.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أسر الشهداء اليوم، وقالت عايدة السواركة زوجة الشهيد، إن مدينة الشيخ زويد مسقط رأسه واستشهاده وراؤه بطولة حيث اغتاله إرهابيون وهو يدافع عن زميله العميد بالجيش، فى 27 رمضان "يوم جمعة"، ما يعنى اختلاط دماء الشهيدين الجيش والشرطة، مشيرة إلى أن اثنين من أبنائها فى الشرطة والأسرة لاتزال تقيم فى قريتهم "الشلاق"وتفتخر بزوجها الشهيد، ومستعدة لتقديم أرواح كل أبنائها فداء للوطن.

وأضافت زوجة الشهيد أن جميع أبناء الشيخ زويد يعرفون من هو حيث الذى كان يخدم صغيرهم وكبيرهم وأنها فخورة به.

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مصر 365