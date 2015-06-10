بالصور.. حفل ختام أنشطة قطاع البيئة بالطب البيطرى بجامعة القناة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطرى حفل ختام الأنشطة وتكريم الموظف المثالى والموظفة المثالية بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى والدكتور على معوض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى خلال الحفل، إن هذا الحفل يعد تتويجا وتميزا لجهد كل من يعمل بالكلية الذين بفضلهم تحقق الاعتماد قائلا: إن وراء كل إنجاز تحققه الكلية معاناة كثيرة وجهد كبير، وأن هذا هو سبب رفع مكانة الكلية والجامعة إلى منصة التتويج، كما رحب بكل من أسسوا هذه الكلية بداية من الدكتور عبد الحميد شلبى".

وقالت الدكتورة ثناء النحلة مديرة وحدة الجودة بالكلية، إن على كل قسم أن يكتب إنجازاته، وأن الجهاز الإدارى بالكلية يمثل الضلع الثالث للعمل بالكلية.

وأضاف الدكتور على معوض وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الكلية تشهد أزهى عهدها، حيث إنه تم اعتمادها، كما أن هناك زيادة فى الموارد الذاتية للكلية، وكذلك هناك بروتوكولات وازدياد فى أعداد القوافل وبرامج التدريب التى تقيمها الكلية وقام بعرض فيلم تسجيلى لما قام به قطاع البيئة بالكلية من إنجازات خلال عام.

وتم تكريم كل من الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية ووكلاء الكلية السابقين لشئون البيئة، كما تم تكريم العاملين بقطاع خدمة المجتمع بالكلية لمن تميزوا فى الادعاء الوظيفى، وهم الدكتور عادل أحمد النبتيتى نائب مدير المزرعة والدكتورة هيام محمود رئيس قسم التغذية ومدير المعمل المركزى والدكتورة رانيا حلمى أبو حطب مدير وحدة متابعة الخريجين، والموظفة المثالية فى القطاع الدكتورة رشا أحمد مزرعة الكلية والموظف المثالى ومصطفى البراوى مدير المزرعة، والعامل المثالى للقطاع وأحمد إبراهيم يحى بقسم المسطحات، وكذلك تم منح جائزة التميز فى أداء الجهاز الإدارى لسهير عبد النبى بحسابات المزرعة وميرفت عبد الغنى بمكتب وكيل الكلية وعثمان شحات معاون الكلية.



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عميد طب بيطري يكرم احد المتميزين



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جانب من الحضور



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تكريم إحدى المتميزات بالكلية



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تكريم الدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة