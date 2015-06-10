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«عشماوي» يتفقد منافذ بيع القوات المسلحة المُتنقلة ​استعداداً لرمضان‎

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«عشماوي» يتفقد منافذ بيع القوات المسلحة المُتنقلة ​استعداداً لرمضان‎ «عشماوي» يتفقد منافذ بيع القوات المسلحة المُتنقلة ​استعداداً لرمضان‎

تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، منافذ بيع القوات المسلحة المُتنقلة أمام ديوان عام المحافظة- بمدينه الخارجة، حيث قامت القوات المسلحة بتدبير عدد 2 سيارة، كمنفذ لبيع اللحوم الطازجة بسعر 50 جنيه للكيلو، وذلك ابتداءاً من اليوم “الأربعاء”، بمدينه الخارجة، بالإضافه إلى البقوليات والأرز والسلع الجافة.

وسيتم البيع بهذه المنافذ بالداخلة الأسبوع القادم، اعتباراً من يوم “الاثنين”، ويأتي ذلك في إطار دور القوات المسلحة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، والقضاء على ارتفاع الأسعار الغير مُبرر، والتيسير عليهم وتوفير السلع الرمضانية بأقل الأسعار.

كما وجه المحافظ بتخصيص مقرٍ دائم خلال شهر رمضان داخل ديوان عام المحافظة، كمعرضاً لمنتجات القوات المسلحة من لحومٍ بجميع أنواعها، ومنتجات للألبان وبقوليات، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين عليها .

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