كسر جديد بخط مياة بسوهاج بعد ساعات من الإصلاح

بعد إنتهاء شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من إصلاح خط مياة محطة البلينا المسطحة المرشحة عند قرية برخيل والمسئول عن تغذية 18 قرية والذى كان قد تسبب فى إنقطاع مياة الشرب بتلك القرى لمدة 3 أيام عاودت المياة فى الإنقطاع من جديد بعد ساعات من أعمال اللحام والصيانة والتى أستعانات خلالها شركة المياة بشركات قطاع خاص لإصلاحها هذا ويبعد الكسر الجديد عن الكسر الذى تم إصلاحة حوالى 1 كيلو متر ويبلغ قطر الماسورة المتهالكة 24 بوصة .

وكانت شركة مياة الشرب والصرف الصحى قد ارسلت رسائل على اجهزة المحمول صباح اليوم تفيد انتهائها من اصلاح الكسر وانة تم تشغيل المحطة بكامل طاقتها هذا و استعانت شركة المياة بمحطات المياة الارتوازية والتى كانت معطلة وتم اصلاحها خلال ازمة انقطاع المياة الاخيرة لتغذية القرى والمناطق التى انقطع بها تيار المياة وان كانت تلك المحطات لاتفى باحتياجات المواطنين لضعف المياة وقلتها فيما تكثف شركة مياة الشرب من مجهودها لاعادة اصلاح الكسر الجديد .