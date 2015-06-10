ضبط 18 إرهابي بالسويس بتهمة التحريض على العنف

شن ضباط المباحث الجنائية، والأمن الوطني حملة مُكبرة، اليوم “الأربعاء”، تمكنوا من خلالها من القبض على 18 من عناصر أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، لإتهامهم بالتحريض على العنف.

وكان اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطاراً من العميد إبراهيم الديب، مدير إدارة البحث الجنائي والعميد محمد والي، رئيس المباحث الجنائية، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطني، وذلك لضبط العناصر التي لها نشاط سياسي مُحرض على العنف، وكذلك القضايا الجنائية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وهم “م.م”،موظف بشركة السويس للبترول، “ب. ع “، موظف بشركة المعمل، و ” م. أ “، موظف بشركة مقاولات، و ” ك. أ “، ترزي، و” ي. ف”، موظف بشركة المعمل، و”ع .أ”، عامل بشركة الأجواء، و “م. ح”، موظف بجمارك السويس، و ” أ. ن”، موظف بالتفيش البحري، و “س. س” طبيب، و “م .ع”، موظف بشركة النصر للبترول، و ” أ.ع” موظف بالأوقاف، و ” أ. ف”، عامل بمشروع المحاجر، و ” أ. أ” حاصل على دبلوم، و ” أ. أ “، مُسعف و “ع. ج”، مُوظف بشركة صن مصر، و “س. ج”، مُوظف بشركة الشرقيون .

كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 قضايا مخدرات، من بينهم سيدة ضُبطت بثلاثة طُرب حشيش، وتنفيذ 250 حكم، من بينهم 6 جنايات، وفحص 25 مسجل خطر، و7 اشخاص بحوزتهم اسلحة بيضاء.