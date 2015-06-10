تأجيل محاكمة "مرسى" فى "التخابر مع قطر" إلى جلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، إلى جلسة الغد 11 يونيو لاستكمال فض الأحراز.

واستكملت المحكمة بجلسة اليوم الأربعاء فض الأحراز الخاصة بالمتهمة "كريمة" ابنة المتهم "أمين الصيرفى" وتبين أن بعضها يحوى ملفات خاصة بالعمل داخل الجامعة، وداخل جماعة الإخوان والأهداف والغاية، وكذلك ملفات خاصة بالمرحلة الانتخابات الرئاسية للمتهم الأول "محمد مرسى".

أسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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